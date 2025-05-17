Агенты звезды «Вампиров средней полосы» Калюжного назвали точную дату, когда актер отправится в армию

В марте сообщалось, что Калюжный не явился в военкомат после получения повестки. После этого в отношении актера завели уголовное дело по факту уклонения от службы. Затем он частично признал свою вину и пообещал отправиться в армию. Далее стало известно, что актер пойдет в армию не раньше мая, так как ему дали отсрочку, чтобы молодой человек успел отняться в текущих проектах. Сам Калюжный ранее просил отправить его в оркестровые войска.