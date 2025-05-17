Стармер назвал позицию России на переговорах неприемлемой и получил жесткий ответ

Тем временем к словам Стармера уже присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. Он также считает «неприемлемой» позицию России по прекращению огня на Украине. Как известно, о подобном Москва не намерена даже говорить, поскольку нацелена на полноценное урегулирование конфликта, а не краткие перемирия для перевооружения ВСУ.