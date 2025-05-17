Стармер назвал позицию России на переговорах неприемлемой и получил жесткий ответ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позицию России на переговорах с Украиной 16 мая «явно неприемлемой». В комментарии телеканалу Sky News глава британского правительства заявил, что продолжает обсуждать украинский вопрос с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Позиция России явно неприемлема. И это не в первый раз», — указал он.
В ответ российское посольство в Лондоне выразило недоумение по поводу заявления Стармера. В официальном комментарии дипломаты напомнили, что переговоры ведутся с украинской стороной.
«Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведём переговоры», — говорится в сообщении ведомства.
В посольстве также расценили угрозы новых санкций со стороны Великобритании как попытку запугать Россию в период проведения переговоров с Киевом.
«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае “ослушания”, — также подчеркивается в заявлении. Российские дипломаты назвали подобные ультиматумы инструментом, направленным на усложнение или срыв процесса урегулирования.
Тем временем к словам Стармера уже присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. Он также считает «неприемлемой» позицию России по прекращению огня на Украине. Как известно, о подобном Москва не намерена даже говорить, поскольку нацелена на полноценное урегулирование конфликта, а не краткие перемирия для перевооружения ВСУ.
Напомним, встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировалась 15 мая, но украинская делегация не прибыла. Российские представители ждали коллег несколько часов, после чего переговоры перенесли на следующий день. Диалог начался 16 мая в 13:30 по московскому времени и завершился через два часа.
Глава делегации от российской стороны Владимир Мединский подчеркнул, что о переговорах между РФ и Украиной исключительно в условиях прекращения боевых действий говорят только не знающие историю люди. Помощник президента России привел слова французского императора Наполеона I Бонапарта, который говорил, что «война и переговоры ведутся одновременно».