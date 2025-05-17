Пермские ученые рассказали, стоит ли переплачивать за бензин «премиум-класса»

— Двигатели, рассчитанные на бензин с более высоким октановым числом, как правило, имеют повышенную степень сжатия, что позволяет улучшить мощность и экономичность автомобиля. Использование бензина с недостаточным октановым числом в таких агрегатах приводит к детонации, которая вызывает повреждение поршней, клапанов и других деталей устройства, а также снижает мощность и увеличивает расход топлива, — рассказал Ильнур Шаякбаров, старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского политеха.