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Пермские ученые рассказали, стоит ли переплачивать за бензин «премиум-класса»

Эксперты также сообщили, сколько можно хранить топливо.

Источник: Комсомольская правда

На автозаправках можно увидеть большое разнообразие бензина — от стандартного до «улучшенного», с различными добавками и присадками. Но стоит ли переплачивать за топливо? Нужно ли покупать бензин с высоким октановым числом или «премиум-класса»?

— Двигатели, рассчитанные на бензин с более высоким октановым числом, как правило, имеют повышенную степень сжатия, что позволяет улучшить мощность и экономичность автомобиля. Использование бензина с недостаточным октановым числом в таких агрегатах приводит к детонации, которая вызывает повреждение поршней, клапанов и других деталей устройства, а также снижает мощность и увеличивает расход топлива, — рассказал Ильнур Шаякбаров, старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского политеха.

Но при этом высокооктановый бензин не заставит старую «десятку» бегать как спортивный автомобиль.

«Премиум» — это бензин, прошедший дополнительную обработку. В него добавляются различные присадки, оптимизирующие работу двигателя. Но использование бензина премиум-класса в двигателях, не требующих высокого октанового числа, не окажет заметного положительного влияния на износ и срок службы.

Не стоит и запасаться топливом впрок, опасаясь резкого повышения цены. Бензин также имеет ограниченный срок годности: 6−12 месяцев при хранении в герметичном контейнере в прохладном и темном месте. В автомобильном баке — до 6 месяцев.