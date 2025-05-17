В субботу на Земле началась магнитная буря. По прогнозам специалистов, геомагнитное поле планеты будет оставаться в состоянии слабой активности до понедельника. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Минувшей ночью на космическую погоду нашей планеты начал влиять солнечный ветер, который исходит из очередной корональной дыры на Солнце. После полуночи изменения в конфигурации межпланетного магнитного поля, вызванные этим ветром, привели к небольшим возмущениям в магнитосфере Земли, сообщил Леус в своём Telegram-канале.
Однако после трёх часов ночи по московскому времени эти возмущения стали более интенсивными и достигли уровня средней магнитной бури класса G2. Специалист по погоде отметил, что до понедельника Земля будет находиться под воздействием более быстрого и плотного потока солнечного ветра. В такой ситуации геомагнитное поле будет оставаться в состоянии низкой активности с короткими периодами магнитных бурь преимущественно слабого уровня, класса G1.
Кстати, солнечные вспышки обычно тревожат особо метеочувствительных людей. У кого-то, например, голова начинает болеть задолго до бурь, у кого-то самочувствие портится лишь спустя пару дней. Сайт KP.RU рассказывал, что делать, если от сильнейшей магнитной бури клонит в сон, болит и кружится голова.