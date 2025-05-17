На Земле началась магнитная буря

Однако после трёх часов ночи по московскому времени эти возмущения стали более интенсивными и достигли уровня средней магнитной бури класса G2. Специалист по погоде отметил, что до понедельника Земля будет находиться под воздействием более быстрого и плотного потока солнечного ветра. В такой ситуации геомагнитное поле будет оставаться в состоянии низкой активности с короткими периодами магнитных бурь преимущественно слабого уровня, класса G1.