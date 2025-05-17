Красноярец выставил на торги блатной автомобильный номер за 5 млн рублей

На одной из интернет-площадок красноярец разместил объявление о продаже автомобильного номера с блатным сочетанием — Н911НН. Как пояснил автор, этот номер имеет особый смысл — цифры ассоциируются с семейством спортивных автомобилей Porsche 911, а буквы «просто повторяются».