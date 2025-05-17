Красноярец выставил на торги блатной автомобильный номер за 5 млн рублей

Покупателя он готов подождать еще месяц.
В Красноярске один из местных жителей выставил на продажу красивый номер автомобиля за внушительные 5 миллионов рублей, об этом сообщает «7 канал Красноярска».
На одной из интернет-площадок красноярец разместил объявление о продаже автомобильного номера с блатным сочетанием — Н911НН. Как пояснил автор, этот номер имеет особый смысл — цифры ассоциируются с семейством спортивных автомобилей Porsche 911, а буквы «просто повторяются».
По информации источника, автор объявления занимается перепродажей автомобильных номеров. Примечательно, что выставленный на продажу номер нового образца выполнен с крупным шрифтом и не содержит флага. Аукцион завершится 14 июня. Возможно, красивый номер захотят приобрести коллекционеры или автолюбители при деньгах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске продают «красивые» номера за 50 млн рублей.