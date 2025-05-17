В Ростове на Суворовском закончили строить школу

В донской столице, в ЖК «Суворовский», строители завершили возведение долгожданного объекта — школы на 1200 мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
— В конце марта я посещал строительную площадку, проверял, как ведутся работы. Тогда подрядчик заверил, что 1 сентября школа будет принимать учеников, — сказал Юрий Слюсарь.
Он также напомнил, что в ЖК «Суворовский» проживает около 70 тысяч человек, а школа — одна.
— Конечно, этого недостаточно. Ситуация должна измениться. Школа на улице Платона Кляты будет введена в эксплуатацию уже в конце мая — все работы завершены, осталось только уладить «бумажные» вопросы. Кроме учебных помещений школьники смогут посещать спортивный и актовый залы, библиотеку и бассейн, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
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