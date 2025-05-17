В Ростове на Суворовском закончили строить школу

— Конечно, этого недостаточно. Ситуация должна измениться. Школа на улице Платона Кляты будет введена в эксплуатацию уже в конце мая — все работы завершены, осталось только уладить «бумажные» вопросы. Кроме учебных помещений школьники смогут посещать спортивный и актовый залы, библиотеку и бассейн, — подчеркнул Юрий Слюсарь.