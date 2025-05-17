В Самарской области решили построить крематорий в селе без водопровода и канализации

«Сказали, что ~в среднем будет на две печи 30 тел в день~ минимум. А это траурные процессии и так далее Они говорят: “Мы вам поставим забор, вы не будете ничего видеть”. Но мы же все равно будем знать, что там крематорий. Мимо крематория мы будем ездить на работу, дети в школу», — переживая, рассказывает «Газете.Ru» учительница и негласная староста села Кривое Озеро Нина Нужнова.