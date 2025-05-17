СССР признал независимость Израиля 77 лет назад

Момент истины наступил 14 мая 1947 года, когда советский замминистра иностранных дел Андрей Громыко зачитал на Генассамблее ООН заявление о Палестине. Это была речь о неописуемых жертвах и страданиях еврейского народа в ходе мировой войны. Он заключил: «То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилий со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления. Отрицание такого права за еврейским народом нельзя оправдать, особенно учитывая все то, что он пережил за Вторую Мировую войну».