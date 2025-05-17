В корпорации «Ростех» уверены: самарские «Крылья» не пытаются погасить долг

Представители компании подчеркнули: со стороны «зелено-бело-синих» не видят конкретики по этому вопросу.
Недавно у «Крыльев Советов» возникли трудности с получением лицензии от Российского футбольного союза для выступления в следующем сезоне Премьер-лиги. Проблема связана с долгом перед «РТ-Капитал» — дочкой «Ростеха».
Организация требовала с волжан 897 млн рублей. А в начале прошлого месяца запросы подросли до 933. Причем в компании заявили, что не видят каких-либо движений со стороны «КС» по закрытию задолженности.
«В апреле поступили общие предложения о погашении в течение 3 лет. Но условия, график выплат и обеспечение долга не представлены. Нам не предлагают ликвидный залог, хотя переговоры идут несколько лет. Ранее были неприемлемые варианты. Например, здания и помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро. Это выглядит как какой-то сюрреализм», — уточнили в «Ростехе».
В корпорации добавили, что запрашивали проект мирового соглашения с четкими условиями, но ответа от команды пока нет.
«О каком мировом урегулировании спора может идти речь в таком контексте» — резюмировали в компании.
На днях писали, что троих футболистов «Крыльев» могут отправить на детектор лжи после поражения от «Пари НН».
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