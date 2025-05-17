В корпорации «Ростех» уверены: самарские «Крылья» не пытаются погасить долг

«В апреле поступили общие предложения о погашении в течение 3 лет. Но условия, график выплат и обеспечение долга не представлены. Нам не предлагают ликвидный залог, хотя переговоры идут несколько лет. Ранее были неприемлемые варианты. Например, здания и помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро. Это выглядит как какой-то сюрреализм», — уточнили в «Ростехе».