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Вильфанд назвал два региона России, куда придёт жара уже на следующей неделе

В большинстве регионов страны в ближайшие семь дней не ожидается аномальной жары. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Life.ru

По его словам, погода будет оставаться стабильной и комфортной практически на всей территории России. Единственным исключением станет Алтайский край и Республика Алтай, где столбики термометров могут подняться выше +30°C. В остальных частях страны температурный режим будет соответствовать сезонным нормам без резких колебаний.

«В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России», — отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд прогнозировал, что в Москве в ближайшее время ожидаются майские грозы. Температура ночью будет колебаться в пределах 8−10 градусов, а днём поднимется до 17−20 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди и неустойчивость в атмосфере.