Вильфанд назвал два региона России, куда придёт жара уже на следующей неделе

По его словам, погода будет оставаться стабильной и комфортной практически на всей территории России. Единственным исключением станет Алтайский край и Республика Алтай, где столбики термометров могут подняться выше +30°C. В остальных частях страны температурный режим будет соответствовать сезонным нормам без резких колебаний.