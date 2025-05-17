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Гостехнадзор предупредил челябинцев об опасных аттракционах

Гостехнадзор нашел в Челябинске опасные незарегистрированные аттракционы.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском и Курчатовском районах Челябинска найдены незарегистрированные аттракционы. Проверку провел Гостехнадзор. Надувные батуты у БЦ «Аврора», у магазина SPAR на улице Энергетиков, в сквере «Сигнал» и на улице Красного Урала, 15 не имеют регистрационных знаков, не ограждены и не прошли освидетельствование.

Пользование такими аттракционами может быть опасным, напоминают в Гостехнадзоре. В ведомстве напомнили, что наличие регистрационного знака подразумевает, что персонал аттракциона прошел обучение и обладает необходимыми знаниями по действиям в экстремальных ситуациях, а эксплуатация аттракциона организована с соблюдением необходимых требований безопасности.