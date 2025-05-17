NYT: экс-главу ФБР Коми допросили из-за подозрений в призыве убить Трампа

Секретная служба допросила экс-директора ФБР Джеймса Коми из-за снимка с ракушками, которые были выложены в форме числа «8647». Данную комбинацию цифр посчитали зашифрованным призывом к убийству лидера США Дональда Трампа, передает газета The New York Times.
В американском сленге число «86» имеет значение «ликвидировать, избавиться». Учитывая, что Трамп является 47-м президентом Соединенных Штатов, комбинация «8647» показалась многим подозрительной. После широкого публичного обсуждения ситуации Коми удалил фотографию из социальных сетей.
В своем аккаунте в Instagram* Коми позже заявил, что не подозревал о связи цифр с насилием. Он также подчеркнул, что выступает против любых форм насилия, поэтому удалил публикацию.
Экс-глава ФБР добровольно явился в офис Секретной службы в Вашингтоне для дачи показаний.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Коми в угрозе убийством.
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