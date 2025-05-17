Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

По прогнозам синоптиков, 17 мая в стране установится облачная погода. На большей части ожидаются осадки, местами — с грозами. Ветер будет переменных направлений, скорость — 4−9 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от +9 до +15°С, на востоке воздух прогреется до +19°С.
В Минске будет облачно и временами возможен дождь, вероятность осадков составляет более 90%. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +9..+11°С.
Народные приметы на 17 мая.
Согласно народному календарю, 17 мая отмечается День Пелагеи Заступницы. Поскольку ее считали покровительницей птиц, с ними связывали несколько погодных примет:
- воробьи стайками перелетают с места на место — к сильному ветру.
- соловей пел всю ночь — будет солнечный день.
- журавль вьет гнездо ближе к земле — хлеб нужно сеять в мокрых местах.
- кукушка куковала — будет тепло.