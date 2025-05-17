Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

По прогнозам синоптиков, 17 мая в стране установится облачная погода. На большей части ожидаются осадки, местами — с грозами. Ветер будет переменных направлений, скорость — 4−9 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от +9 до +15°С, на востоке воздух прогреется до +19°С.