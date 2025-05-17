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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Дожди пройдут на большей части территории Беларуси в субботу, днем в отдельных районах прогремят грозы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, 17 мая в стране установится облачная погода. На большей части ожидаются осадки, местами — с грозами. Ветер будет переменных направлений, скорость — 4−9 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от +9 до +15°С, на востоке воздух прогреется до +19°С.

В Минске будет облачно и временами возможен дождь, вероятность осадков составляет более 90%. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +9..+11°С.

Народные приметы на 17 мая.

Согласно народному календарю, 17 мая отмечается День Пелагеи Заступницы. Поскольку ее считали покровительницей птиц, с ними связывали несколько погодных примет:

  • воробьи стайками перелетают с места на место — к сильному ветру.
  • соловей пел всю ночь — будет солнечный день.
  • журавль вьет гнездо ближе к земле — хлеб нужно сеять в мокрых местах.
  • кукушка куковала — будет тепло.