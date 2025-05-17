Пора задуматься о цветах: Дачникам рассказали, что можно высаживать даже в заморозки

Настурция также подходит для высадки в это время, так как её устойчивость к переменчивым температурам позволяет не переживать за судьбу цветка. Однако с более чувствительными растениями, такими как бегония и бальзамин, стоит быть осторожными. Воронова подчеркнула, что эти цветы не выдерживают даже нуля градусов, поэтому их пока лучше не сажать.