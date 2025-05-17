Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров автобуса «Екатеринбург-Челябинск» высадили на трассе

ЧП произошло сегодня утром, 17 мая, на 52 км автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу». Автобус, двигавшийся из Екатеринбурга в Челябинск, сломался. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в нем находилось 30 пассажиров.

Источник: Вечерний Челябинск

Выяснилось, что автобус не может продолжать движение из-за существенной неисправности. Проезжавший мимо экипаж «133» дорожно-патрульной службы организовал пересадку людей в попутный автобус. В ведомстве напомнили, что в таких случаях водителям необходимо обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112.

Ранее мы писали о том, что в центре Челябинска после ДТП опрокинулся на крышу кроссовер. На Свердловском проспекте столкнулись Haval Jolion и Volkswagen New Beetle. К счастью, никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.