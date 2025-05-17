Пассажиров автобуса «Екатеринбург-Челябинск» высадили на трассе

Выяснилось, что автобус не может продолжать движение из-за существенной неисправности. Проезжавший мимо экипаж «133» дорожно-патрульной службы организовал пересадку людей в попутный автобус. В ведомстве напомнили, что в таких случаях водителям необходимо обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112.