В США активизировали призывы к санкциям против России

После переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле группа американских законодателей усилила давление с требованием ужесточить санкционный режим против Москвы. Как сообщает Reuters, 73 из 100 сенаторов поддерживают законопроект о введении новых ограничительных мер, включая первичные и вторичные санкции против России и её торговых партнёров.
Инициатива, разработанная ещё в апреле группой из 50 сенаторов от обеих партий, предусматривает радикальные меры. Среди них — 500% импортные пошлины на товары из стран, продолжающих закупать российские энергоносители, включая нефть, газ и уран. Авторами законопроекта выступили сенаторы Линдси Грэм* (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).
Агентство отмечает, что аналогичный законопроект в Палате представителей уже получил поддержку 28 конгрессменов из 435. При этом конкретные сроки голосования по этим инициативам пока не называются.
Агентство Bloomberg отмечало, что европейские политики ожидают от Соединенных Штатов нового пакета антироссийских санкций. При этом Вашингтон, к настоящему моменту, не заявлял о твердом намерении наложить очередные ограничения на РФ. Европейские чиновники озадачены тем, что американский лидер Дональд Трамп не принимает соответствующих шагов.
Впрочем сам президент США Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости ввести санкции против России, однако отметил, что рассматривает такой шаг как крайнюю меру. По словам главы Белого дома, он предпочел бы не прибегать к таким средствам.
Госсек США Марко Рубио заявил, что только личная встреча российского и американского лидеров позволит продвинуться в урегулировании конфликта. По его мнению, это — единственный шанс за разрешение кризиса.
Напомним, переговоры между РФ и Киевом в Стамбуле состоялись в пятницу, 16 мая. Они продлились менее двух часов.
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским сообщила о достижении договоренностей по масштабному обмену пленными — 1000 на 1000. Кроме того, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украина запросила встречу на высшем уровне, и Москва приняла это предложение к рассмотрению. Мединский подтвердил готовность России продолжать диалог.
* — признан террористом и экстремистом на территории РФ.