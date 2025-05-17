Стоматолог рассказал, как будут выращивать зубы через 20 лет

Главной угрозой для здоровья ваших зубов является курение. Если вы полагаете, что замена сигарет на другие никотиносодержащие продукты решит вашу проблему, то мы вас разочаруем. Недавно специалист объяснил, как использование снюса негативно сказывается на состоянии зубов и приводит к повреждению дёсен.