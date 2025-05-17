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Д. Шнайдер и М. Андреева проиграли в полуфинале турнира в Риме в парном разряде

Россиянки уступили хозяйкам состязания со счетом 0:2 (12+).

Россиянки уступили хозяйкам состязания со счетом 0:2 (12+).

Пары встретились 16 мая. Диана Шнайдер и Мирра Андреева уступили Саре Эррани и Жасмин Паолини в обоих сетах со счетом 4:6. Полуфинальная игра римского турнира растянулась примерно на час и 22 минуты.

В решающей стадии итальянки сразятся с парой Полина Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия). Те всухую одолели Сторм Хантер и Эллен Перес из Австралии — 6:2, 6:2 (12+).

Ранее бывший теннисист Виктор Янчук сказал, что Шнайдер может попасть в топ-5 мирового рейтинга WTA.

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