Д. Шнайдер и М. Андреева проиграли в полуфинале турнира в Риме в парном разряде

Россиянки уступили хозяйкам состязания со счетом 0:2 (12+).
Пары встретились 16 мая. Диана Шнайдер и Мирра Андреева уступили Саре Эррани и Жасмин Паолини в обоих сетах со счетом 4:6. Полуфинальная игра римского турнира растянулась примерно на час и 22 минуты.
В решающей стадии итальянки сразятся с парой Полина Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия). Те всухую одолели Сторм Хантер и Эллен Перес из Австралии — 6:2, 6:2 (12+).
Ранее бывший теннисист Виктор Янчук сказал, что Шнайдер может попасть в топ-5 мирового рейтинга WTA.
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