Братья из России вошли в топ-10 самых состоятельных жителей Британии

Бизнесмены с российскими корнями Игорь и Дмитрий Бухманы, основатели компании Playrix, попали в топ-10 списка самых богатых жителей Великобритании. Соответствующая информация следует из перечня, который опубликовало издание The Sunday Times.
В газете каждый год составляют рейтинг, в котором фигурируют как сами британцы, так и граждане других стран, которые проживают на территории Соединенного Королевства.
Так, основатели компании Playrix, которая специализируется на создании различных мобильных игр, смогли за год увеличить свое состояние с 8,4 миллиарда долларов до 16,7 миллиарда.
При этом Бухманы получили британское гражданство только в этом году. Сами предприниматели родом из российской Вологды. В рамках составленного рейтинга они сделали самый большой скачок по приросту своих активов.
Топ традиционно возглавила семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа. Их состояние оценивается в 35 миллиардов фунтов, отметили в издании.
Недавно спортивный журнал Sportico опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов всех времен.