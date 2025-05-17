Актёр Глеб Калюжный уйдёт на срочную службу в армию 27 мая

Напомним, что в марте против актёра было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от воинской службы, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы. Калюжный пытался избежать призыва, симулируя сотрясение мозга. Выяснилось, что он в течение шести лет игнорировал повестки. Однако, после допроса в Следственном комитете, артист в сопровождении адвокатов явился в военкомат.