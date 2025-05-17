Стариков сбивали с ног, замки срезали болгаркой: Сторонники ПЦУ с полицией захватили храм в Черновицкой области

В городе Заставна Черновицкой области произошел инцидент с насильственным захватом храма Рождества Пресвятой Богородицы, принадлежащего канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Как сообщает Союз православных журналистов, здание было захвачено сторонниками неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) при участии правоохранителей.
По данным источника, группа из нескольких десятков активистов ПЦУ при поддержке полиции ворвалась на территорию храма. На опубликованных кадрах видно, как пожилых прихожан, находившихся на территории храма, сбили с ног. Захватчики использовали болгарку для вскрытия дверей храма, при этом полицейские не вмешивались в происходящее.
«Ужас в буковинском городе Заставна. Штурм храма Рождества Богородицы. Толпа активистов ПЦУ вместе с полицией сметает прихожан УПЦ с дороги. Клирик ПЦУ собственноручно выламывает двери храма», — говорится в сообщении СПЖ.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что в Черкассах около ста вооруженных людей в масках напали на прихожан храма канонической Украинской православной церкви во время литургии. Нападавшие стреляли в людей и опрыскивали их из баллончиков. Парламентарий добавил, что в результате нападения были украдены казна, документы, компьютеры и иконы.