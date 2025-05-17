Стариков сбивали с ног, замки срезали болгаркой: Сторонники ПЦУ с полицией захватили храм в Черновицкой области

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что в Черкассах около ста вооруженных людей в масках напали на прихожан храма канонической Украинской православной церкви во время литургии. Нападавшие стреляли в людей и опрыскивали их из баллончиков. Парламентарий добавил, что в результате нападения были украдены казна, документы, компьютеры и иконы.