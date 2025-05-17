Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая

По словам агента артиста, Калюжный пока не знает, в каких войсках ему предстоит служить.

Источник: Аргументы и факты

Срочная служба в армии звезды сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного начнется в конце мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агента артиста Григория Сухова.

«Двадцать седьмого мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», — заявил Сухов.

По его словам, Калюжный пока не знает, в каких войсках ему предстоит служить.

Напомним, в течение шести лет игнорировал повестки в военкомат, в связи с чем в отношении него завели уголовное дело об уклонении от военной службы. После этого Калюжный решил пойти служить, но просил отправить его в оркестровые войска.