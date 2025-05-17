Актер Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая

Срочная служба в армии звезды сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного начнется в конце мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агента артиста Григория Сухова.
«Двадцать седьмого мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», — заявил Сухов.
По его словам, Калюжный пока не знает, в каких войсках ему предстоит служить.
Напомним, в течение шести лет игнорировал повестки в военкомат, в связи с чем в отношении него завели уголовное дело об уклонении от военной службы. После этого Калюжный решил пойти служить, но просил отправить его в оркестровые войска.