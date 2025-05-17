Как пережить жару: практические советы для казахстанцев

Дети и пожилые люди особенно уязвимы к жаре. Убедитесь, что они находятся в прохладных помещениях, регулярно пьют воду и не перегреваются. Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях — это смертельно опасно даже на короткое время. Следите за симптомами теплового удара.