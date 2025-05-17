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«Плач и рыдания»: рейдеры захватили храм УПЦ в Черновицкой области

Рейдеры, поддерживающие раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), осуществили захват храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Рейдеры, поддерживающие раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), осуществили захват храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Там также отметили, что сам собор находится в украинском городе Заставна Черновицкой области.

— Ужас в буковинском городе Заставна. Штурм храма Рождества Богородицы. Торжество ненависти и гимн (как же без него) с одной стороны, плач и рыдания — с другой, — добавили в СПЖ.

Кроме того, в союзе рассказали о проявлении жестокости по отношению к прихожанам УПЦ.

— Толпа активистов ПЦУ вместе с полицией сметает прихожан УПЦ с дороги. Клирик ПЦУ собственноручно выламывает двери храма, — добавили в Telegram-канале союза.

Помимо этого, в СПЖ опубликовали кадры с места событий. На видео видно, как большая группа мужчин захватывает храм в Заставне.

Несколько стариков, которые находились на территории собора, рейдеры повалили на землю. Украинская полиция не препятствовала действиям нападавших, передают в РИА Новости.

30 апреля сторонники ПЦУ также захватили Петропавловский собор канонической УПЦ в городе Бровары.