Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях.
«Приближается начало летней кампании в детских оздоровительных лагерях. Как вы оцениваете доступность отдыха для детей в них?» — написал он.
Среди предложенных вариантов ответа: «доступен», «не доступен», «все равно».
В течение 20 минут после публикации опроса в нем приняли участие более 4 тысяч человек. Большинство подписчиков выбрали вариант «не доступен» — 66%, за вариант «доступен» — 21%, «все равно» — 13%.