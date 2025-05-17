Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей

Володин запустил опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях.

«Приближается начало летней кампании в детских оздоровительных лагерях. Как вы оцениваете доступность отдыха для детей в них?» — написал он.

Среди предложенных вариантов ответа: «доступен», «не доступен», «все равно».

В течение 20 минут после публикации опроса в нем приняли участие более 4 тысяч человек. Большинство подписчиков выбрали вариант «не доступен» — 66%, за вариант «доступен» — 21%, «все равно» — 13%.