Мошенники в РФ придумали схему обмана с графиком отключения горячей воды

Адамс также перечислил признаки, по которым можно распознать мошеннический веб-сайт. Доменное имя такого портала может быть похожим на общеизвестное, но содержать дополнительные символы (дефисы или сомнительные окончания). Кроме того, стиль текста на подобных сайтах часто чрезмерно тревожный, с грамматическими ошибками, а также без персонального обращения.