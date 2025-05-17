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Мошенники в РФ придумали схему обмана с графиком отключения горячей воды

Юрист Давид Адамс рассказал, как отличить мошеннический сайт, который имитирует официальный государственный портал.

Источник: Аргументы и факты

Юрист Давид Адамс заявил, что мошенники стали распространять фейковые уведомления о графике прекращения подачи горячей воды через электронную почту, социальные сети и мессенджеры. В беседе с РИА Новости он уточнил, что эти сообщения маскируют под уведомления от городских служб, управляющих организаций или портала государственных услуг.

В письмах предлагается уточнить дату отключения воды по конкретному адресу. В них также содержится ссылка, которая ведет на фальшивый веб-сайт или на загрузку вредоносного программного обеспечения, подчеркнул Адамс.

Если пользователь перейдет по такой ссылке, мошенники могут похитить его пароли, учетные данные и информацию о банковских картах. Эксперт пояснил, что поддельная страница имитирует официальный государственный сайт и предлагает ввести личные сведения.

Адамс также перечислил признаки, по которым можно распознать мошеннический веб-сайт. Доменное имя такого портала может быть похожим на общеизвестное, но содержать дополнительные символы (дефисы или сомнительные окончания). Кроме того, стиль текста на подобных сайтах часто чрезмерно тревожный, с грамматическими ошибками, а также без персонального обращения.

Юрист напомнил, что расписание отключений горячей воды всегда доступно на веб-сайтах местных администраций, управляющих компаний и предприятий теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что мошенники начали принуждать россиян лично обращаться в МФО за займами.