Солнечный ветер вверг Землю в затяжную магнитную бурю. Она будет длиться два дня

«Заметные изменения в геомагнитной обстановке ожидаются, начиная с субботы и воскресенья, в связи с сильным ростом скорости солнечного ветра. Причиной будет уже непонятно какая по счету с начала года крупная корональная дыра, которая в настоящий момент хорошо видна на снимках Солнца, поступающих с космических телескопов. Еще пару дней назад объект был локализован заметно ниже солнечного экватора, и модели показывали, что поток быстрого солнечного ветра из дыры пройдёт ниже плоскости планет», — рассказали ученые.