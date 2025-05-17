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В Уфе автомобиль сбил 9-летнего мальчика

Во дворе уфимского дома сбили ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 16 мая, в Уфе около 18:00, на улице Машиностроителей, напротив дома номер 14, 41-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода — 9-летнего мальчика.

По информации Госавтоинспекции башкирской столицы, ребенок переходил дорогу по дворовой территории, когда произошло столкновение. Пострадавший мальчик получил травмы и был срочно госпитализирован. Сотрудниками правоохранительных органов начато административное расследование.

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