В Уфе автомобиль сбил 9-летнего мальчика

Вчера, 16 мая, в Уфе около 18:00, на улице Машиностроителей, напротив дома номер 14, 41-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода — 9-летнего мальчика.
По информации Госавтоинспекции башкирской столицы, ребенок переходил дорогу по дворовой территории, когда произошло столкновение. Пострадавший мальчик получил травмы и был срочно госпитализирован. Сотрудниками правоохранительных органов начато административное расследование.
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