Современная медицина подтверждает, что регулярная ходьба — это не просто физическая активность, а мощный инструмент профилактики множества заболеваний и продления жизни. В частности, ученые установили, что люди, проходящие более 8 тысяч шаговв день, снижают риск преждевременной смерти вдвое по сравнению с теми, кто делает менее 5 тысяч шагов. Этот порог, ранее считавшийся стандартом, основанным на маркетинговых кампаниях, на самом деле не сталабсолютным. В 1960-х годах японская компания выпустила первый шагомер, названный «манпо-кеи», что переводится как «измеритель 10 тысяч шагов», и именно эта цифра стала популярной благодаря маркетинговым стратегиям, а не научным исследованиям.