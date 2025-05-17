Сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

Приверженцы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) произвели насильственный захват храма Рождества Пресвятой Богородицы, принадлежавшего канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в городе Заставна Черновицкой области. Об инциденте в своем Telegram-канале рассказали представители Союза православных журналистов (СПЖ).
«Ужас в буковинском городе Заставна. Штурм храма Рождества Богородицы. Торжество ненависти и гимн (как же без него) с одной стороны, плач и рыдания — с другой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что группа активистов ПЦУ при поддержке полиции оттеснила прихожан УПЦ. При этом священнослужитель ПЦУ якобы лично взломал двери храма.
Журналисты показали кадры захвата обители группой мужчин. Несколько пожилых людей, находившихся на территории храма, были сбиты с ног. Сторонники ПЦУ использовали болгарку для спиливания замков, а полиция спокойно наблюдала за происходящим.
В начале мая в Ровненской области храм УПЦ отобрали для передачи сторонникам ПЦУ.