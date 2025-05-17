Красноярцы получили фейковые письма о кишечных инфекциях на таре с газировкой

Роспотребнадзор предупредил о распространении ложной информации.
В Красноярске появились поддельные письма, якобы подписанные руководителем ведомства Анной Поповой. На самом деле это фейк.
Документ, с заголовком «О мерах по профилактике острых кишечных инфекций» приходит на электронную почту. В нем сообщается об обнаруженных бактериях кишечной палочки на алюминиевой таре с газированными напитками.
В этом фальсифицированном письме упоминаются якобы полученные результаты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» и содержатся призывы к распространению «рекомендаций» среди различных организаций, чтобы якобы не допустить заражения людей.
Сам Роспотребнадзор официально опроверг информацию, заявив, что данное письмо является подделкой. Ведомство настоятельно призывает граждан и организации проверять всю информацию только через официальные каналы, чтобы избежать дезинформации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске 17 мая обработают от клещей два парка, сквер и набережную.