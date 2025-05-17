Россиянам напомнили о штрафе за жарку шашлыка

Согласно действующим предписаниям, использовать мангалы или жаровни для приготовления пищи разрешено на удалении не менее пяти метров от любых построек, будь то жилой дом или хозяйственные сооружения. Кроме того, вокруг места разведения огня необходимо расчистить площадку радиусом в два метра, убрав все потенциально горючие материалы.