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В воскресенье омичей ждет мощная магнитная буря

Мощность бури оценивается на три балла из возможных пяти.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Омской области предупреждают о надвигающейся магнитной буре, которая достигнет пика в воскресенье, 18 мая. Индекс метеочувствительности оценивается на уровне трех баллов из пяти.

Медики рекомендуют в этот период внимательно следить за своим здоровьем и соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и другими хроническими недугами.

Рекомендации специалистов:

Снизьте физические нагрузки.

Избегайте стрессовых ситуаций.

Соблюдайте режим сна и отдыха.

При необходимости, примите лекарства, рекомендованные врачом.

Проводите больше времени на свежем воздухе, но избегайте длительного пребывания на солнце.

В случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.

Ранее мы писали, что в Омске установлен рекорд по количеству выпавших осадков.