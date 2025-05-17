В воскресенье омичей ждет мощная магнитная буря

Жителей Омской области предупреждают о надвигающейся магнитной буре, которая достигнет пика в воскресенье, 18 мая. Индекс метеочувствительности оценивается на уровне трех баллов из пяти.
Медики рекомендуют в этот период внимательно следить за своим здоровьем и соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и другими хроническими недугами.
Рекомендации специалистов:
Снизьте физические нагрузки.
Избегайте стрессовых ситуаций.
Соблюдайте режим сна и отдыха.
При необходимости, примите лекарства, рекомендованные врачом.
Проводите больше времени на свежем воздухе, но избегайте длительного пребывания на солнце.
В случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.
Ранее мы писали, что в Омске установлен рекорд по количеству выпавших осадков.