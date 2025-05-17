Историк Попп назвал ультиматум Мерца России проявлением беспомощности Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что любые попытки говорить с Москвой с позиции ультиматумов неприемлемы. РФ готова к диалогу со всеми, если он взаимоуважительный, и в процессе учитываются российские законные интересы и обеспокоенности.