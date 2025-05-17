Историк Попп назвал ультиматум Мерца России проявлением беспомощности Европы

Швейцарский историк Роланд Попп в интервью Berliner Zeitung раскритиковал ультиматум канцлера Германии Фридриха Мерца, адресованный России по поводу прекращения огня на Украине. Эксперт охарактеризовал подобные заявления как демонстрацию беспомощности Европы.
По мнению Поппа, угрозы санкциями со стороны Германии уже не воспринимаются Москвой всерьёз.
«Прежде всего, это выражение беспомощности. России вновь пригрозили санкциями. Берлин должен признать, что в Москве больше не воспринимают всерьез подобные угрозы», — указал он.
Особую озабоченность историка вызвали заявления Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus, которые, по его оценке, поставили самого канцлера в сложное положение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что любые попытки говорить с Москвой с позиции ультиматумов неприемлемы. РФ готова к диалогу со всеми, если он взаимоуважительный, и в процессе учитываются российские законные интересы и обеспокоенности.