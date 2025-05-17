Россиянам озвучили размер повышения платы за ЖКХ в 2025 году

Россиян предупредили, что в 2025 году тарифы за жилищно-коммунальные услуги в среднем вырастут на 11,9%. При этом индексация будет отличаться от региона к региону, заявил депутат Госдумы Владимир Кошелев на форуме «Россия — Исламский мир», передает ТАСС.