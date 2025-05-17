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Россиянам озвучили размер повышения платы за ЖКХ в 2025 году

Россиян предупредили, что в 2025 году тарифы за жилищно-коммунальные услуги в среднем вырастут на 11,9%

Россиян предупредили, что в 2025 году тарифы за жилищно-коммунальные услуги в среднем вырастут на 11,9%. При этом индексация будет отличаться от региона к региону, заявил депутат Госдумы Владимир Кошелев на форуме «Россия — Исламский мир», передает ТАСС.

«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения — это 11,9%», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что этот показатель является средним по стране. В отдельных регионах он будет выше, в других ниже. Размер индексации будет определяться региональными тарифными комитетами.

По словам Кошелева, увеличение платежей связано с ростом инфляции. Также операторам необходимо изыскивать средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Ранее «МК» писал, что из-за большого дефицита федерального бюджета рост тарифов ЖКХ будет существенно выше и без того немалой инфляции.