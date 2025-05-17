Мужчины оказались главными жертвами смертельного синдрома разбитого сердца

В мире, где эмоциональные переживания и психологическая боль давно считаются внутренними проблемами, ученые продолжают находить все новые доказательства того, что сердце — не только орган, отвечающий за циркуляцию крови, но и чувствительный индикатор нашего эмоционального состояния. Особенно ярко это проявляется в случае так называемого «синдрома разбитого сердца» или кардиомиопатии такоцубо, которая, несмотря на свою кажущуюся редкость, становится все более распространенной и опасной болезнью, особенно среди мужчин.
Недавнее масштабное исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны, охватило почти 200 тысяч пациентов в США за период с 2016 по 2020 год. Анализ данных показал, что заболеваемость кардиомиопатия такоцубо за эти годы выросла как среди мужчин, так и среди женщин, однако, что особенно удивительно, — смертность среди мужчин оказалась в два раза выше. В то время как у женщин уровень смертности составил около 5,5 процентов, у мужчин он достиг 11,2 процента. В целом, уровень смертности по всему исследованию составил 6,5 процентов.
«Мы были удивлены тем, что уровень смертности от кардиомиопатии такоцубо оставался относительно высоким и не снижался в течение пяти лет исследования, а частота осложнений внутри больничных стен также была значительно повышенной», — отметил кардиолог М. Реза Мовахед. Он подчеркнул, что такие показатели требуют особого внимания и более глубокого изучения, поскольку это заболевание, ранее считавшееся преимущественно женским, теперь демонстрирует свою опасность и для мужчин.
Одной из ключевых гипотез, выдвинутых исследователями, стала разница в гормональном фоне и характере стрессовых воздействий у мужчин и женщин. Кардиомиопатия такоцубо возникает вследствие выброса гормонов стресса — адреналина и норадреналина — в ответ на физический или эмоциональный стресс. В случае физических травм, хирургических вмешательств или инфекций, уровень этих гормонов резко возрастает, вызывая временное ослабление сердечной деятельности. Эмоциональные потрясения, такие как развод или смерть близкого, также могут стать триггером этого состояния.
Интересно, что физический стресс, который чаще встречается у мужчин, — например, тяжелые травмы или операции — может объяснить более высокую смертность среди мужчин с этим заболеванием. В то же время различия в гормональном балансе, особенно уровень тестостерона и эстрогена, также могут играть важную роль. У женщин, у которых уровень эстрогена выше, наблюдается меньшая смертность, что связывают с его защитными свойствами для сердечно-сосудистой системы.
Несмотря на то, что симптомы, такие как боль в груди и одышка, часто воспринимаются как признаки инфаркта, точное определение ТК требует специальных методов диагностики, включая эхокардиографию и коронарную ангиографию. В связи с этим ученые подчеркивают необходимость повышения осведомленности среди врачей и населения, чтобы своевременно распознавать и лечить это опасное состояние.
«Некоторые осложнения, такие как эмболический инсульт, можно предотвратить при раннем назначении антикоагулянтов пациентам с выраженной сердечной недостаточностью или фибрилляцией предсердий, что значительно снижает риск летального исхода», — добавил Мовахед. Он отметил, что несмотря на существующие знания, многие вопросы о механизмах возникновения и лечении ТК остаются без ответа, что требует проведения дополнительных исследований.