Мужчины оказались главными жертвами смертельного синдрома разбитого сердца

Недавнее масштабное исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны, охватило почти 200 тысяч пациентов в США за период с 2016 по 2020 год. Анализ данных показал, что заболеваемость кардиомиопатия такоцубо за эти годы выросла как среди мужчин, так и среди женщин, однако, что особенно удивительно, — смертность среди мужчин оказалась в два раза выше. В то время как у женщин уровень смертности составил около 5,5 процентов, у мужчин он достиг 11,2 процента. В целом, уровень смертности по всему исследованию составил 6,5 процентов.