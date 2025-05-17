Выяснено воздействие потребления кофеина на снижение когнитивных функций

Для более точного понимания связи между кофеином и развитием болезни Альцгеймера, группа ученых из институтов Пакистана, Великобритании и США провела систематический обзор существующих исследований. В рамках этого анализа были отобраны четыре наиболее релевантных исследования, отвечающих строгим критериям включения. Одним из наиболее убедительных стало исследование, в котором измерялся уровень кофеина в крови у людей с умеренными когнитивными нарушениями. Результаты показали, что у участников с уровнем кофеина выше 1200 нанограммов на миллилитр в течение периода наблюдения риск развития деменции был значительно ниже, чем у тех, у кого уровень кофеина был ниже. Это свидетельствует о возможной дозозависимой взаимосвязи: чем выше уровень кофеина, тем медленнее происходит снижение когнитивных функций.