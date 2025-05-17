Зубы скрипят: как стресс разрушает эмаль и десны и что с этим делать

Обратить внимание стоит на средства с кальцием, магнием и CPC technology (технология использования цетилпиридиния хлорида в качестве активного компонента в ополаскивателе), в которых также присутствуют натуральные ингредиенты, такие как масло чайного дерева и эвкалипта, экстракты пихты и мяты, сок алоэ. Такой состав поможет облегчить симптомы раздражения и покраснения десен, а также будет способствовать укреплению десен и зубной эмали.