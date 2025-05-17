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Где в Кишиневе можно найти молдавскую продукцию: Это точно не рынки и не супермаркеты — публикуем список ярмарок выходного дня

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные дни, 17−18 мая, в столичных секторах пройдут ярмарки-продажи отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Ботаника.

На бул. Дачия, 26 с 16 по 18 мая проходит Ярмарка традиций.

В парке «Валя Трандафирилор» до 31 мая работает Ярмарка изделий народных промыслов и хенд-мейда.

В этом же парке на главной аллее до 7 июня можно посетить Ярмарку традиций.

Буюканы.

На территории, прилегающая к зданию «Кентфорд», на бульваре Штефана чел Маре, 202 17 мая — Ярмарка местных производителей «EcoLocal».

У входа в парк «Ла Извор» по улице Каля Ешилор, 22, с 10 по 11 мая проходит Ярмарка производителей сельскохозяйственной продукции.

На улице. Петру Мовила, 38 (на территории завода «Арома») 18 мая — Выставка изобразительного и прикладного искусства «Арома».

Рышкановка.

На улице Мирон Костин, 13/1, с 17 по 18 мая — Ярмарка местных производителей.

Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.

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