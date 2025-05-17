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Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию: фото актера

Актёр Глеб Калюжный, известный по ролям в популярных сериалах и фильмах, 27 мая отправится на срочную службу в армию. Об этом сообщил его агент Григорий Сухов. Калюжный, начавший свою карьеру с театральной сцены, прежде чем выйти на большой экран, должен явиться на сборный пункт на Угрешской улице к 8:00 утра. Сухов уточнил, что пока неизвестно, в каких именно войсках артист будет проходить службу. Отметим, что Глеб Калюжный — не только успешный актёр, но и талантливый музыкант: в свободное от съёмок время он увлекается игрой на гитаре.

Источник: Московский комсомолец

Актёр Глеб Калюжный, известный по ролям в популярных сериалах и фильмах, 27 мая отправится на срочную службу в армию. Об этом сообщил его агент Григорий Сухов.

Калюжный, начавший свою карьеру с театральной сцены, прежде чем выйти на большой экран, должен явиться на сборный пункт на Угрешской улице к 8:00 утра.

Сухов уточнил, что пока неизвестно, в каких именно войсках артист будет проходить службу.

Отметим, что Глеб Калюжный — не только успешный актёр, но и талантливый музыкант: в свободное от съёмок время он увлекается игрой на гитаре.