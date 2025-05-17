В Омске на выходные перекрыли часть улицы Ленина на Любинском проспекте

— Автобус № 25: В период перекрытия Любинского проспекта автобус будет следовать по улице Красный Путь, улице Интернациональной с правым поворотом после Главпочтамта на Площадь Победы. Место межрейсового отстоя и посадки пассажиров — на Площади Победы. В обратном направлении маршрут также пройдет через улицу Интернациональную мимо Главпочтамта.