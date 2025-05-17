В Омске на выходные перекрыли часть улицы Ленина на Любинском проспекте

С 16 мая и до конца лета в Омске будут частично перекрывать улицу Ленина в выходные дни. Ограничения будут действовать с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.
Для движения всех видов транспорта будет закрыт участок улицы Ленина от транспортной развязки на Площади Победы до улицы Партизанской. В связи с перекрытием, изменения коснутся маршрутов общественного транспорта.
Как будет ходить общественный транспорт:
— Автобус № 25: В период перекрытия Любинского проспекта автобус будет следовать по улице Красный Путь, улице Интернациональной с правым поворотом после Главпочтамта на Площадь Победы. Место межрейсового отстоя и посадки пассажиров — на Площади Победы. В обратном направлении маршрут также пройдет через улицу Интернациональную мимо Главпочтамта.
-Автобус № 73: Автобус будет курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлении. При движении в сторону улицы Маяковского, после проезда Комсомольского моста, автобус будет поворачивать направо на улицу Лермонтова и далее следовать через Ленинградскую площадь в направлении улицы Маяковского.
-Троллейбус № 8: В выходные дни троллейбусы будут двигаться в прямом и обратном направлении по улице Гагарина.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и объезжать перекрытый участок улицы Ленина по улицам Гагарина, Тарской, Спартаковской, Партизанской, Бударина и Щербанева.
Ранее мы писали, что на бульваре Архитекторов в Омске подключают свет и обустраивают пешеходные зоны.