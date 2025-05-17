Минус 300 кг на всех: участницы шоу «Большие девочки 2» поразили зрителей своим преображением

Если судить чисто по килограммам, то 25-летняя Дарья — настоящая чемпионка шоу. Она смогла сбросить целых 43 кг, что является абсолютным рекордом второго сезона «Больших девочек»! Стартовав с весом 136 кг, Дарья финишировала с 93 кг. И, несмотря на такой впечатляющий результат, она заняла только второе место. Почему? Всё из-за математики — её процент потери веса составил 31%, что чуть меньше, чем у Анастасии Петровой. Немного обидно быть второй, особенно когда сбросила больше победительницы, правда? Но, глядя на преображение Дарьи, можно с уверенностью сказать — это точно победа над собой. Из очень полной девушки она превратилась в настоящую красавицу с точёными чертами лица и гармоничными пропорциями.