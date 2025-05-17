Где во Владивостоке заправляться выгоднее всего

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ФедералПресс. Самые выгодные цены на горючее во Владивостоке предлагает сеть ННК — здесь литр топлива стоит от 60 рублей. Как показал еженедельный мониторинг цен, на некоторых заправках города разница в стоимости между разными марками достигает 6 рублей за литр, при этом премиальные сорта оказались дешевле стандартных.