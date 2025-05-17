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Где во Владивостоке заправляться выгоднее всего

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ФедералПресс. Самые выгодные цены на горючее во Владивостоке предлагает сеть ННК — здесь литр топлива стоит от 60 рублей. Как показал еженедельный мониторинг цен, на некоторых заправках города разница в стоимости между разными марками достигает 6 рублей за литр, при этом премиальные сорта оказались дешевле стандартных.

Источник: Reuters

Согласно еженедельному мониторингу, на АЗС ННК 95-й бензин продается по 60 рублей 78 копеек за литр, а 98-й и вовсе дешевле — всего 60 рублей 11 копеек. Дизельное топливо на этой заправке стоит 75 рублей 41 копейку, пишет VLADIVOSTOK1.RU.

На АЗС «Октант» цены несколько выше: 95-й бензин — 66 рублей 57 копеек, 92-й — 60 рублей 57 копеек. Самые высокие расценки традиционно у сети «Уссури»: 100-й бензин здесь продают за 89 рублей 55 копеек, 95-й — за 66 рублей 55 копеек, 92-й — за 60 рублей 55 копеек, а дизель — за 82 рубля 95 копеек.

Таким образом, самый доступный 98-й бензин сейчас можно найти на ННК, а самый дорогой — 100-й — на заправках «Уссури». Разница в цене между ними составляет почти 30 рублей за литр.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в мае в Приморском крае фиксировалась нехватка бензина марок АИ-92 и АИ-95 — на некоторых заправках появлялись объявления о временном отсутствии топлива. По мнению представителей топливного рынка, с июня цены на бензин снова вырастут.

Фото: ФедералПресс / Светлана Возмилова.