В населенном пункте Горналь Курской области ликвидировали иностранного наемника арабского происхождения, который воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 17 мая, сообщил командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник.
— Наемников было там много. Владелец этого автомата был из одной из арабских стран, — уточнил российский солдат.
Кроме того, командир рассказал, что во время зачистки курского села они много раз натыкались на современное высокотехнологичное оружие, которое производят страны НАТО.
Подобные вооружения, по словам Странника, обычно используются бойцами бельгийских и американских спецподразделений — это свидетельствует о столкновении с сильными противниками.
Также среди трофеев появилась штурмовая винтовка Heckler & Koch HK416 из ФРГ, передает ТАСС.
Ранее украинский военнопленный Алексей Бобров сообщил о том, что ВСУ обманывают иностранных наемников с выплатами, поэтому они не хотят участвовать в военных действиях.