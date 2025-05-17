В новом пермском зоопарке введены в эксплуатацию еще восемь зданий

Как рассказали в краевом минстрое, Управление капитального строительства Пермского края получило разрешение на ввод в эксплуатацию еще восьми объектов нового пермского зоопарка. Объекты поочередно передадут в управление зоопарка для проведения лицензирования и переезда животных.
В эксплуатацию введены вольеры с павильонами для австралийских животных — сюда переедут эму и кенгуру, а также вольеры для мангустов и капского дамана из группы «Африканская саванна».
Кроме того, достроен ряд технических сооружений, необходимых для содержания зоопарка: мастерские и здания систем водоподготовки водоемов, гараж, дезбарьер, пост охраны на восточном въезде.
Животные тоже переезжают поэтапно. Так, в начале мая в вольерный комплекс «Африканская саванна» прибыли тропические птицы, в том числе желтохохлые какаду, двурогие калао, попугаи ара, жако, амазоны, благородные попугаи, амадины, венценосные и веероносные голуби — всего более двадцати особей.