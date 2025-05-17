В Ташкенте продолжаются самозахваты чердаков и подвалов — жильцы расширяют свою жилплощадь, разрушая дома

Vaib.uz (Узбекистан. 17 мая). Жители Ташкента всё чаще пытаются увеличить свою жилплощадь за счёт самозахвата общедомового имущества — чердаков и подвалов. Делается это без разрешений, проектной документации и с полным игнорированием норм безопасности. На деле такие «улучшения» оборачиваются угрозой для всей многоэтажки.