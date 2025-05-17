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В Ташкенте продолжаются самозахваты чердаков и подвалов — жильцы расширяют свою жилплощадь, разрушая дома

Vaib.uz (Узбекистан. 17 мая). Жители Ташкента всё чаще пытаются увеличить свою жилплощадь за счёт самозахвата общедомового имущества — чердаков и подвалов. Делается это без разрешений, проектной документации и с полным игнорированием норм безопасности. На деле такие «улучшения» оборачиваются угрозой для всей многоэтажки.

Очередной вопиющий случай был зафиксирован в Юнусабадском районе. Инспекция по контролю в строительной сфере выявила, что владельцы девяти квартир в доме по улице Ниёзбек йули самовольно захватили чердачное помещение.

Жильцы просто прорубили потолки у себя в квартирах, установили лестницы и начали обустраивать чердак под дополнительные комнаты. Они проводили здесь самовольные строительные работы — без каких-либо согласований с управляющей организацией или надзорными органами.

Самое тревожное — вмешательство в несущие конструкции здания и нарушение сейсмостойкости дома. Подобные самовольные действия не только незаконны, но и создают потенциальную угрозу для жизни всех жильцов.

Несмотря на ранее выданные предупреждения, незаконные работы продолжались. Инспекторы повторно зафиксировали нарушения, составили акты и выдали письменные предписания, обязывающие жильцов вернуть чердак в прежнее состояние: демонтировать лестницы, заделать отверстия в потолках и прекратить любые строительные работы.

Хотя на момент проверки нарушители отсутствовали в квартирах, это не избавило их от ответственности. В отношении всех девяти владельцев составлены административные протоколы. Материалы дела направлены в правоохранительные органы для принятия мер по принудительному устранению нарушений.