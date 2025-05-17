Синоптик Леус сообщил о начале на Земле магнитной бури

Леус подчеркнул, что Земля будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра по 19 мая включительно. В ближайшие три дня геомагнитное поле будет в слабо возмущенном состоянии. Ожидаются непродолжительные периоды магнитных бурь класса G1.