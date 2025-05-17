Синоптик Леус сообщил о начале на Земле магнитной бури

На Земле началась магнитная буря, которая продлится до 19 мая включительно, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В своем Telegram-канале он написал, что прошедшей ночью на космическую погоду Земли сильно повлиял солнечный ветер, вырывающийся из очередной корональной дыры. Послу полуночи он вызвал изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля, что привело к слабым возмущениям магнитосферы Земли, отметил Леус.
По его данным, возмущения усилились после 03:00 мск и достигли средней магнитной бури класса G2.
Леус подчеркнул, что Земля будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра по 19 мая включительно. В ближайшие три дня геомагнитное поле будет в слабо возмущенном состоянии. Ожидаются непродолжительные периоды магнитных бурь класса G1.
Ранее уже сообщалось о магнитных бурях 17−18 мая.