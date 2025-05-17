Московские предприятия увеличили поставки электротехники на 59%

«Сегодня в отрасли электротехники работает более 130 предприятий. Благодаря поддержке города компании увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент и представляют новую качественную продукцию, которая применяется в различных сферах: промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других. Так, в первом квартале 2025-го компании отгрузили осветительного оборудования и электрических ламп на сумму свыше 5,3 миллиарда рублей, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул Гарбузов.