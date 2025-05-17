Московские предприятия увеличили поставки электротехники на 59%

Поставки электротехники московскими предприятиями выросли на 58,9% в I квартале 2025 года. Оборудование используется в строительстве инфраструктурных объектов по всей стране. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Сегодня в отрасли электротехники работает более 130 предприятий. Благодаря поддержке города компании увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент и представляют новую качественную продукцию, которая применяется в различных сферах: промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других. Так, в первом квартале 2025-го компании отгрузили осветительного оборудования и электрических ламп на сумму свыше 5,3 миллиарда рублей, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул Гарбузов.
Предприятия увеличивают выпуск светотехники — за 3 месяца произведено более 273 тысяч светильников.
«Светильники созданы специально для технологических зон в металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности. Они выдерживают высокие температуры и обладают надежной защитой, обеспечивая стабильную работу в самых требовательных условиях», — сообщил Александр Самойлов, руководитель отдела товарных направлений отраслевого департамента по промышленному освещению.
А компания «VARTON» выпустила энергоэффективные светодиодные светильники для теплиц, ускоряющими рост растений и повышающими урожайность.