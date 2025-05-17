В центре Волгограда появятся 14 новых платных парковок

Напомним, стоимость стоянки для легковых автомобилей составляет 40 рублей в час. При этом первые 15 минут бесплатны, если автомобиль не задерживается дольше этого времени. Парковка будет бесплатной с 20.00 до 8.00, а также в выходные и праздничные дни.