На школьные праздники: еще один район Беларуси определился с днями трезвости

В этом районе реализация спиртного будет ограничена в течение двух дней: с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня — из-за выпускных в школах.