На школьные праздники: еще один район Беларуси определился с днями трезвости

В этом районе реализация спиртного будет ограничена в течение двух дней: с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня — из-за выпускных в школах.
Также в документе говорится, что эти акции направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.
Вместе с тем есть исключения: ограничения не будут распространяться на продажу спиртного в объектах общепита на розлив, а в магазинах для проведения ритуальных обрядов, свадеб и юбилеев.
Власти белорусских регионов самостоятельно принимают решение, когда провести антиалкогольные акции, чаще всего они приурочены к проведению школьных праздников.
Районы Могилевской области первыми приступили к определению дней трезвости текущего года. Затем к ним присоединись и остальные области республики.