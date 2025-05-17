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На школьные праздники: еще один район Беларуси определился с днями трезвости

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Власти Лоевского района Гомельской области определились с датами проведения антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующее решение райисполкома опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В этом районе реализация спиртного будет ограничена в течение двух дней: с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня — из-за выпускных в школах.

Также в документе говорится, что эти акции направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.

Вместе с тем есть исключения: ограничения не будут распространяться на продажу спиртного в объектах общепита на розлив, а в магазинах для проведения ритуальных обрядов, свадеб и юбилеев.

Власти белорусских регионов самостоятельно принимают решение, когда провести антиалкогольные акции, чаще всего они приурочены к проведению школьных праздников.

Районы Могилевской области первыми приступили к определению дней трезвости текущего года. Затем к ним присоединись и остальные области республики.